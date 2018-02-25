В Красноярском крае проводят проверку после жесткой посадки Ми-8

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 на мысе Арктический в Красноярском крае, в результате которой пострадал один человек, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Ранее источник РИА Новости в региональном управлении МЧС сообщил, что один человек получил ушиб ребер при жесткой посадке Ми-8 на севере Красноярского края. По данным ведомства, воздушное судно принадлежит компании "КрасАвиа".

"Проводится проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, произошедшей 24 февраля около 12 часов по местному времени на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок.

Как уточнили следователи, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Травму получил один из пассажиров, его жизни нечего не угрожает, добавили в ведомстве.