Число госпитализированных при крушении Ми-8 в Эвенкии выросло

КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Число госпитализированных при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее минздрав сообщал о пяти госпитализированных из 16 пострадавших.
"Пострадавших также 16. Госпитализированных семеро. У всех средняя степень тяжести - переломы конечностей, ушибы", - сказала собеседница агентства.
В среду вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа.