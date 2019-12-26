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Число госпитализированных при крушении Ми-8 в Эвенкии выросло
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РИА Новости

Число госпитализированных при крушении Ми-8 в Эвенкии выросло

05:41 26.12.2019
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© Фото : МЧС РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Число госпитализированных при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до семи человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее минздрав сообщал о пяти госпитализированных из 16 пострадавших.
"Пострадавших также 16. Госпитализированных семеро. У всех средняя степень тяжести - переломы конечностей, ушибы", - сказала собеседница агентства.
В среду вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа.
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Красноярский крайЭвенкийский районПроисшествия
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