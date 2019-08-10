Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр" повредил при взлете хвостовую балку и совершил жесткую посадку на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"При взлете Ми-8 коснулся земли хвостовой частью, после чего совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства

По его словам, воздушное судно повредило в результате ЧП хвостовую балку. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.