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РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

13:42, 10 августа 2019
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр" повредил при взлете хвостовую балку и совершил жесткую посадку на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"При взлете Ми-8 коснулся земли хвостовой частью, после чего совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства
По его словам, воздушное судно повредило в результате ЧП хвостовую балку. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Чаяндинское месторождение находится в 150 км западнее города Ленск.
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