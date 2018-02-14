Врачи рассказали о состоянии пострадавших при посадке Ми-8 под Томском

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Врачам удалось добиться положительной динамики состояния пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области, сообщил в среду департамент здравоохранения региона.

В понедельник поступила информация, что примерно в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот, а также трое пассажиров, включая полицейского, получили различные травмы.

"Благодаря слаженной работе медиков Стрежевской городской больницы у всех пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 наблюдается положительная динамика", — говорится в сообщении.

По информации облздрава, на сегодняшний день в больнице города Стрежевой находятся четыре человека, трое их которых — в хирургическом отделении. Двое мужчин в состоянии средней тяжести, у одного пациента — состояние ближе к удовлетворительному.

"Однако в реанимационном отделении по-прежнему находится женщина, состояние которой врачи оценивают как тяжелое", — говорится в сообщении. Специалистам Стрежевской городской больницы пользуются телемедицинскими консультациями коллег из областного центра.