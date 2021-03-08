https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600362416.html

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19 в 2020-2021 годах

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19 в 2020-2021 годах

стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Канцелярия сирийского президента уточнила, что Башар Асад и его жена РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:04

2021-03-08T17:04

2021-03-08T17:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

справки

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20218 марта стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Канцелярия сирийского президента уточнила, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии.25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца. 8 февраля президент Мексики после двух недель изоляции вновь появился на публике и возобновил свою деятельность.12 января стало известно о положительном тесте на коронавирус у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Симптомов заболевания у президента выявлено не было. 16 января Марселу Ребелу ди Соуза сдал отрицательный тест на COVID-19. На тот момент он сдал шесть тестов в течение нескольких дней, из которых только один оказался положительным.5 января в администрации президента Армении заявили, что у президента республики Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков в Лондоне. Однако он продолжал работать в дистанционном режиме. 13 января была получена информация о госпитализации Саркисяна. Сообщалось, что у него болезнь протекает с осложнениями (двусторонняя пневмония), в связи с чем его и госпитализировали. 13 февраля Саркисян вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване.202030 декабря коронавирус был диагностирован у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. 5 января 2021 года он был госпитализирован в Гудаутский COVID-госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве. 8 января премьер-министр был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация. 17 января Анкваба подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. 23 февраля сообщалось, что Анкваб продолжает курс реабилитации в московской клинике.27 декабря у президента Абхазии Аслана Бжании был выявлен коронавирус. Уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме, президент ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. 12 января стало известно, что Аслан Бжания выздоровел после коронавируса.17 декабря коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправится на семидневный карантин, однако продолжит работать и исполнять свои обязанности удаленно. Премьер-министр страны Жан Кастекс тоже уйдет на самоизоляцию. 8 декабря COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Молдавии Иона Кику. 24 ноября премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заразился коронавирусом и на две недели отправился на самоизоляцию. 8 декабря стало известно, что Джон Брисеньо выздоровел после болезни.9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября стало известно о его выздоровлении. 2 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. 11 ноября стало известно, что он выздоровел. 28 октября был госпитализирован президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 24 октября стало известно, что врачи рекомендовали ему уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации президента и правительства. 28 октября он прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. 16 ноября стало известно о его выздоровлении. 25 октября стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он перешел на самоизоляцию. 10 ноября стало известно, что премьер выздоровел.24 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Польши Анджея Дуды. 4 ноября стало известно о его выздоровлении. 23 октября вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что у нее выявили COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 4 ноября вице-президент Колумбии сообщила о своем выздоровлении. 17 октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 30 октября стало известно о его выздоровлении. 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. 11 октября стало известно о его выздоровлении. 28 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 9 июля у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 показали положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции. 7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару был выявлен коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа. 18 июня коронавирус обнаружили у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. 17 июня у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены диагностировали COVID-19. 19 июня он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента выписали из больницы. 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их выздоровлении. 30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. 19 мая стало известно, что он полностью выздоровел. 27 марта премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своем заражении коронавирусом. Он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и Джонсон был доставлен в реанимацию. 7 апреля стало известно, что состояние стабильно, а 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату. 12 апреля Борис Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, он был протестирован на коронавирус с отрицательным результатом. 25 марта британский принц Чарльз сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у него были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. 30 марта принц вышел из самоизоляции после заражения. 19 марта коронавирус выявили у князя Монако Альбера II. 31 марта стало известно о его выздоровлении. 12 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания. 13 марта стало известно, что ее проба на коронавирус оказалась положительной. 29 марта супруга премьер-министра Канады сообщила о полном выздоровлении. 11 марта стало известно, что коронавирус был выявлен у вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. 15 марта стало известно о его выздоровлении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, справки