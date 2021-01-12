Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592655794.html
Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19
Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19
Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:28
2021-01-12T01:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марселу ребелу ди соза
португалия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg
МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет.Сделанный вчера тест был отрицательным, сегодняшний тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными, сообщается на сайте президента.Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.Двадцать четвертого января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться. Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.Эпидемиологическая ситуация в стране, население которой около 10 миллионов, остается крайне сложной. За последние сутки умерли 122 человека – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Было выявлено 5,6 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава.С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тысяч случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf95b984a5acff74b9ec7d1c37df9507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, марселу ребелу ди соза, португалия, в мире

Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19

01:28 12.01.2021 (обновлено: 01:44 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПрезидент Португалии Марселу Ребелу ди Соза
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет.
Сделанный вчера тест был отрицательным, сегодняшний тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными, сообщается на сайте президента.
Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.
Двадцать четвертого января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться.
Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Эпидемиологическая ситуация в стране, население которой около 10 миллионов, остается крайне сложной. За последние сутки умерли 122 человека – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Было выявлено 5,6 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава.
С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тысяч случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Марселу Ребелу ди СозаПортугалияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния