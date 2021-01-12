https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592655794.html
Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19
Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19
Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:28
2021-01-12T01:28
2021-01-12T01:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марселу ребелу ди соза
португалия
в мире
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МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет.Сделанный вчера тест был отрицательным, сегодняшний тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными, сообщается на сайте президента.Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.Двадцать четвертого января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться. Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.Эпидемиологическая ситуация в стране, население которой около 10 миллионов, остается крайне сложной. За последние сутки умерли 122 человека – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Было выявлено 5,6 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава.С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тысяч случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, марселу ребелу ди соза, португалия, в мире
МАДРИД, 12 янв - РИА Новости.
Тест на коронавирус
, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза
, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет.
Сделанный вчера тест был отрицательным, сегодняшний тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными, сообщается на сайте президента.
Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.
Двадцать четвертого января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться.
Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.
Эпидемиологическая ситуация в стране, население которой около 10 миллионов, остается крайне сложной. За последние сутки умерли 122 человека – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Было выявлено 5,6 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава.
С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тысяч случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.