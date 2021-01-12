https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592655794.html

Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19

Президент Португалии сдал положительный тест на COVID-19

Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:28

2021-01-12T01:28

2021-01-12T01:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

марселу ребелу ди соза

португалия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Тест на коронавирус, который сдал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, показал положительный результат, хотя симптомов заболевания у него нет.Сделанный вчера тест был отрицательным, сегодняшний тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными, сообщается на сайте президента.Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.Двадцать четвертого января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться. Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.Эпидемиологическая ситуация в стране, население которой около 10 миллионов, остается крайне сложной. За последние сутки умерли 122 человека – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Было выявлено 5,6 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава.С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тысяч случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, марселу ребелу ди соза, португалия, в мире