https://ria.ru/20210112/abkhaziya-1592713117.html

Президент Абхазии вылечился от коронавируса

Президент Абхазии вылечился от коронавируса

Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:35

2021-01-12T13:35

2021-01-12T13:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

аслан бжания

мид абхазии

александр анкваб

абхазия

москва

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СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Информация о том, что Бжания заразился коронавирусом появилась 27 декабря 2020 года."Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что после проведения двух ПЦР тестов 8 января получены отрицательные результаты. "Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер Александр Анкваб. Состояние здоровья Анкваба врачи определяют как стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Его направили на лечение в Москву, на это время врио премьера назначен министр финансов Абхазии Владимир Делба. Коронавирусом также заразился глава МИД Абхазии Даур Кове. Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210110/gubernator-1592482377.html

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2021

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коронавирус covid-19, аслан бжания, мид абхазии, александр анкваб, абхазия, москва, в мире