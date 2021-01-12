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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/abkhaziya-1592713117.html
Президент Абхазии вылечился от коронавируса
Президент Абхазии вылечился от коронавируса
Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:35
2021-01-12T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аслан бжания
мид абхазии
александр анкваб
абхазия
москва
в мире
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СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Информация о том, что Бжания заразился коронавирусом появилась 27 декабря 2020 года."Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что после проведения двух ПЦР тестов 8 января получены отрицательные результаты. "Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер Александр Анкваб. Состояние здоровья Анкваба врачи определяют как стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Его направили на лечение в Москву, на это время врио премьера назначен министр финансов Абхазии Владимир Делба. Коронавирусом также заразился глава МИД Абхазии Даур Кове. Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, аслан бжания, мид абхазии, александр анкваб, абхазия, москва, в мире

Президент Абхазии вылечился от коронавируса

13:35 12.01.2021
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукИнаугурация избранного президента Абхазии Аслана Бжании
Инаугурация избранного президента Абхазии Аслана Бжании - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Информация о том, что Бжания заразился коронавирусом появилась 27 декабря 2020 года.
"Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный во время интервью в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 17:38Распространение нового коронавируса
Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился коронавирусом
Уточняется, что после проведения двух ПЦР тестов 8 января получены отрицательные результаты. "Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер Александр Анкваб. Состояние здоровья Анкваба врачи определяют как стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Его направили на лечение в Москву, на это время врио премьера назначен министр финансов Абхазии Владимир Делба. Коронавирусом также заразился глава МИД Абхазии Даур Кове. Он сообщил, что чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аслан БжанияМИД АбхазииАлександр АнквабАбхазияМоскваВ мире
 
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