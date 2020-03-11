В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Агентство Агентство Fars опубликовало список иранских чиновников, заразившихся COVID-19 , среди которых фигурирует вице-президент Ирана Эсхак Джахангири , министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли Реза Рахмани.

Отмечается, что Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, у остальных отмечается улучшение самочувствия.

Туркмения, После того как Иран 19 февраля впервые сообщил о выявлении случаев коронавируса в стране, ряд иранских соседей - Азербайджан Пакистан - временно закрыли границы или погранпереходы. Появлялись сообщения и о закрытии контрольно-пропускных пунктов на ирано-иракской границе, а также закрытии турецко-иранской границы.

В данный момент в Иране с 19 февраля зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 - со смертельным исходом, более 2,9 тысячи поправились.