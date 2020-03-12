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Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса
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РИА Новости

Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

19:07 12.03.2020 (обновлено: 19:28 12.03.2020)
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© AP Photo / Rebecca BlackwellПремьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания, сообщает официальный представитель премьера Камерон Ахмад.
По его данным, недавно супруга Трюдо вернулась из Великобритании, а минувшей ночью она почувствовала "умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар".
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"По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор пока не будут получены результаты тестов Софи", - говорится в заявлении Ахмада на странице в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Джастин ТрюдоКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКанадаВ мире
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