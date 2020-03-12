Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания, сообщает официальный представитель премьера Камерон Ахмад.
По его данным, недавно супруга Трюдо вернулась из Великобритании, а минувшей ночью она почувствовала "умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар".
"По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор пока не будут получены результаты тестов Софи", - говорится в заявлении Ахмада на странице в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды