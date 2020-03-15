Вице-президент Ирана выздоровел после заражения коронавирусом

Все может повториться. В США усмотрели новую угрозу COVID-19 для КНР

Все может повториться. В США усмотрели новую угрозу COVID-19 для КНР

"Сегодня по прошествии двух недель после проведения теста на коронавирус, который показал отрицательный результат, он (вице-президент) вернулся к работе, полностью поправившись", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что 29 февраля у него проявились признаки простудного заболевания.