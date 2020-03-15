Вице-президент Ирана выздоровел после заражения коронавирусом

ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, информация о заболевании коронавирусом которого проходила в СМИ, поправился и возвращается к работе, следует из опубликованного его пресс-службой заявления.
Ранее агентство Fars опубликовало список иранских чиновников, заболевших коронавирусом, среди которых значилось имя Джахангири – он был помещен в карантин и проходил лечение.
"Сегодня по прошествии двух недель после проведения теста на коронавирус, который показал отрицательный результат, он (вице-президент) вернулся к работе, полностью поправившись", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что 29 февраля у него проявились признаки простудного заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?