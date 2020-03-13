Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Проба на Covid-19, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, оказалась положительной, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.
Ранее премьер принял решение самоизолироваться и работать из дома после того, как его жена, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.
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Болезнь протекает в мягкой форме, у самого Трюдо симптомов нет.
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