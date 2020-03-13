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Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом
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РИА Новости

Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

05:05 13.03.2020 (обновлено: 09:23 13.03.2020)
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© AP Photo / Rebecca BlackwellПремьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Проба на Covid-19, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, оказалась положительной, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.
Ранее премьер принял решение самоизолироваться и работать из дома после того, как его жена, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.
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Болезнь протекает в мягкой форме, у самого Трюдо симптомов нет.
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19. Всего в мире заражено свыше 128 000 человек, более 4700 скончались. Самая сложная обстановка наблюдается в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. В России выявлено 34 случая.
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ВеликобританияКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжастин ТрюдоКанадаВ мире
Популярные комментарии
Сейчас будут с этим коронавирусом носится по всюду. Поймите , Нас Рать.
13 марта, 05:08
Сорванец Ли
4570019
Достали уже с этим коронавирусом, из каждого утюга. Мне вообще до фени и Трюдо, и вся его семья. Сделайте отдельную колонку для новостей о коронавирусе и там выкладывайте все новости о нем. А то потом удивляются, откуда паника возникает среди людей.
13 марта, 06:01
ЛКЛысый Кучерявый
4630118
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