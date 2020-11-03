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Случаи гибели российских туристов за рубежом

Случаи гибели российских туристов за рубежом

в пятидесяти метрах от берега в районе Аланьи в провинции Анталья (Турция) затонул прогулочный туристический катер. Погиб один человек, им оказался гражданин... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:47

2020-11-03T14:47

2020-11-03T14:47

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происшествия

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20203 ноября в пятидесяти метрах от берега в районе Аланьи в провинции Анталья (Турция) затонул прогулочный туристический катер. Погиб один человек, им оказался гражданин России. 2 октября стало известно, что в турецком районе Чолаклы погиб российский турист из Татарстана. По словам его дочери, их номер в отеле находился под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно. Оно внезапно опустилось и зажало мужчину. 10 февраля в Таиланде два скоростных катера с туристами на борту столкнулись на большой скорости в море у острова Пхукет. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором – 35 российских туристов с сопровождающим. В результате столкновения погибли двое детей из России, пострадали 20 россиян. 23 января издание Antaranews со ссылкой на начальника полиции Южной Куты Юсака Агустинуса сообщило, что гражданина России нашли мертвым в деревне Унгасан на острове Бали. Мужчину нашел его друг. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. По словам начальника полиции, погибший выполнял дыхательные упражнения по совету тренера по серфингу. Ему не рекомендовали делать их в воде, однако мужчина не прислушался к совету. 6 января стало известно, что россиянин погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. По информации агентства и радио Sputnik в Грузии, турист пересек запретную зону и не смог из нее выбраться. 201924 декабря стало известно, что россиянин погиб в таиландской Паттайе. По данным СМИ, 45-летний гражданин РФ был найден мертвым у кондоминиума Acqua с травмами, характерными для падения с высоты, он погиб в результате черепно-мозговой травмы.28 ноября СМИ сообщили о гибели 28-летнего туриста из Оренбурга в Таиланде. Россиянин, отдыхавший на Пхукете, отправился на групповую экскурсию на острова Майто, Корал и Рача Яй. Они плавали с масками и трубками, когда гид заметил, что молодой человек не двигается. Мужчину вытащили на берег, вызвали скорую, но он скончался по дороге в госпиталь. Как сообщили медики, смерть наступила вследствие утопления. 17 ноября в Индии, в штате Гоа, в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист. Жена отдыхающего подошла к спасателям на пляже и сообщила, что ее муж пропал без вести. Начались поиски, туриста нашли в бессознательном состоянии в море недалеко от берега. Его доставили в медицинский центр, где констатировали смерть.5 и 6 ноября два российских туриста утонули в море у пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет. Первой жертвой стал 61-летний москвич, плававший у берега в северной части пляжа Карон. Мужчину неожиданно унесла в море сильная волна, и он начал тонуть. Другие туристы сумели вытащить его на берег, однако сотрудникам чрезвычайных служб и врачам не удалось реанимировать россиянина, он скончался. 6 ноября на южной оконечности пляжа Карон при похожих обстоятельствах погиб еще один российский турист. Так же, как и в первом случае, мужчину достали на берег другие туристы, однако реанимировать его не удалось. 8 октября на Майорке в Испании турист из России скончался, упав с четвертого этажа гостиницы. Инцидент произошел в муниципалитете Санта-Маргарита. Сообщалось, что 68-летний гражданин России упал с террасы своего номера в гостинице Can Picafort на дорогу. В результате полученных при падении травм мужчина скончался.22 сентября турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре. По информации полиции, 67-летнего мужчину достали без чувств из воды спасатели и оказали первую помощь. На машине скорой помощи его перевезли в больницу, где врачи констатировали смерть. 16 сентября в турецкой Анталье скончался россиянин, пострадавший во время занятий парасейлингом. 14 сентября двое россиян получили травмы во время парасейлинга – парения на парашюте за катером, к которому человек привязан тросом. Из-за сильного порыва ветра их отбросило на пальмовые деревья на берегу. Пострадавшие были госпитализированы. Мать скончавшегося юноши была выписана из больницы накануне.11 сентября гражданин России 1947 года рождения утонул, отдыхая в болгарском прибрежном городе Поморие. Погибший турист был из Санкт-Петербурга. 11 сентября стало известно, что турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде. Согласно данным местной полиции, 60-летний мужчина отправился купаться в море, и его унесло волной далеко от берега. Спасателям удалось доставить мужчину на берег, однако тот был уже без сознания и не реагировал на первую помощь. Прибывшие позже сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. 9 сентября российский турист утонул в Пицунде (Абхазия). Погибший был уроженцем Московской области. 7 сентября стало известно, что российский турист утонул на запрещенном для купания участке моря в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама. 3 сентября стало известно, что девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне отеля Maya World Beach в турецкой Аланье. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. 28 августа в Турции скончалась девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля. Российское генконсульство в Анталье сообщило, что 12-летнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин. 19 августа стало известно, что автобус с российскими паломниками из Дагестана попал в ДТП в Дубае. В результате аварии одна женщина погибла, еще две пострадали. 5 августа турист из Москвы погиб в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море. 25 июля стало известно, что рядом с пляжем Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Погибшей было 74 года. Она скончалась до приезда медиков. 12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. 10 июля на полуострове Халкидики на севере Греции во время шторма погибли двое граждан РФ – мужчина и его двухлетний ребенок. Во время урагана на них упало дерево. ЧП произошло на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики. 17 июня стало известно, что в Таиланде мотоциклист сбил российскую туристку. Инцидент произошел в Южной Паттайе. Прибывшие на место ДТП медики пытались реанимировать россиянку, но она скончалась от полученных травм. 16 июня российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат. Мужчина был обнаружен в 300 метрах от берега. Позже в местной больнице сообщили, что он скончался. Жена погибшего рассказала, что ее мужа ударила большая волна, а затем его унесло. 11 июня стало известно, что автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан. 22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было 60 пассажиров. 31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию. 13 марта на французском горнолыжном курорте Ля Грав российский турист погиб при внетрассовом катании на горных лыжах в Альпах. Он разбился, упав в ущелье Шируз с высоты 300 метров. 6 марта ночью в Израиле полицейские и спасатели получили сигнал о мужчине, купающемся ночью в Средиземном море. Они прибыли на один из городских пляжей и эвакуировали на берег 30-летнего российского туриста. В тяжелом состоянии его отправили в больницу Тель-Авива, где он позже скончался. 5 марта гражданин России погиб в Непале в результате потери контроля над парапланом и его падения. Он совершал одиночный полет с вершины Сарангкот в городе Покхара. В ночь на 5 марта на острове Пхукет (Таиланд) погибла российская туристка. Она упала с балкона гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. 12 февраля двое туристов из России утонули на курорте Нячанг во Вьетнаме. В тот день всех отдыхающих на пляже предупреждали о том, что из-за высоких волн заходить в воду опасно. По словам спасателей, когда мужчин вытащили из воды, они были без сознания и от них пахло алкоголем. Позже туристы скончались в больнице. 11 февраля трехлетняя россиянка погибла, упав с третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантьяго-дель-Тейде) на западе Тенерифе (Канарские острова, Испания). 10 февраля на острове Пхукет (Таиланд) двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы. 4 февраля вечером в столице Эквадора Кито в квартале Итчимбия на российского туриста и его спутницу напали четверо грабителей. Мужчина оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его доставили в больницу, где он скончался. Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности нападавших и задержала их. 24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 20 января российский турист разбился насмерть, упав с балкона третьего этажа отеля на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина с супругой и группой друзей занимали три соседних номера. По словам жены россиянина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении. 3 января российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь. Ему удалось вытащить девочку с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, к мелководью, однако его самого накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни. От удара он потерял сознание. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды, однако он уже не подавал признаков жизни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, справки, происшествия, в мире