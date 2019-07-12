Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T20:02Z
https://ria.ru/20190712/1556477718.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Вчера, 20:02
2601
СУХУМ, 12 июл - РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Как сообщила Генпрокуратура республики, авария произошла в пятницу в районе 15.40 (совпадает с мск). Легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в Гагре в автомобильном тоннеле.
Вид на порт в Анталье
15 июня, 12:55
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
"Было граждан России шесть, из них один ребенок 2011 года рождения. Пятеро - в больнице. Одна женщина погибла", - сказал Лавриков.
По данным Генпрокуратуры Абхазии, всего в ДТП погибли два человека, среди которых - жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения. Пассажиры доставлены в Гагрскую больницу с различными повреждениями (от легкого до среднего).
В начале этой недели в результате ДТП под Пицундой пострадали 12 россиян.
Вид на город Паттайя
17 июня, 15:13
В Таиланде погибла российская туристка
003674
Обсудить 1
АбхазияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Российско-индийская ракета Брамос
Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Последствия ДТП на трассе А-121 в Карелии
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека, еще девять ранены
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области более 40 тысяч человек привились от гепатита
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния