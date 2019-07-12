В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

СУХУМ, 12 июл - РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Как сообщила Генпрокуратура республики, авария произошла в пятницу в районе 15.40 (совпадает с мск). Легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в Гагре в автомобильном тоннеле.

"Было граждан России шесть, из них один ребенок 2011 года рождения. Пятеро - в больнице. Одна женщина погибла", - сказал Лавриков.

По данным Генпрокуратуры Абхазии, всего в ДТП погибли два человека, среди которых - жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения. Пассажиры доставлены в Гагрскую больницу с различными повреждениями (от легкого до среднего).