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В Таиланде погиб россиянин, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Таиланде погиб россиянин, сообщили СМИ

11:58 24.12.2019 (обновлено: 12:38 24.12.2019)
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© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде
© AP Photo / Apichart Weerawong
Полиция в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 24 дек – РИА Новости. Россиянин погиб в таиландской Паттайе, он найден мертвым у кондоминиума, где проживал на 6 этаже, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.
По данным издания, 45-летний гражданин РФ Владимир Джумок около часа ночи (21.00 мск понедельника) найден мертвым у кондоминиума Acqua в Паттайе с травмами, характерными для падения с высоты, он погиб в результате черепно-мозговой травмы.
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Полиция пока не смогла прийти к определенным выводам относительно причины гибели россиянина: рассматриваются версии несчастного случая и суицида, говорится в сообщении газеты. Полицейские сообщили журналистам, что непосредственно перед трагедией свидетель - охранник кондоминиума - слышал на 6 этаже громкие голоса, и ему показалось, что там происходила семейная ссора.
В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что в дипмиссии уже знают о гибели россиянина.
"Мы знаем о гибели российского гражданина. Сотрудники консульского отдела поддерживают постоянную связь с родными погибшего и с полицией", - сообщил агентству заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.
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