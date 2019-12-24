В Таиланде погиб россиянин, сообщили СМИ

БАНГКОК, 24 дек – РИА Новости. Россиянин погиб в таиландской Россиянин погиб в таиландской Паттайе , он найден мертвым у кондоминиума, где проживал на 6 этаже, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation

По данным издания, 45-летний гражданин РФ Владимир Джумок около часа ночи (21.00 мск понедельника) найден мертвым у кондоминиума Acqua в Паттайе с травмами, характерными для падения с высоты, он погиб в результате черепно-мозговой травмы.

Полиция пока не смогла прийти к определенным выводам относительно причины гибели россиянина: рассматриваются версии несчастного случая и суицида, говорится в сообщении газеты. Полицейские сообщили журналистам, что непосредственно перед трагедией свидетель - охранник кондоминиума - слышал на 6 этаже громкие голоса, и ему показалось, что там происходила семейная ссора.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что в дипмиссии уже знают о гибели россиянина.