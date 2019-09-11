На Пхукете утонул российский турист

Согласно данным местной полиции, 60-летний мужчина отправился купаться в море, и его унесло волной далеко от берега. Спасателям удалось доставить мужчину на берег, однако тот был уже без сознания и не реагировал на первую помощь. Прибывшие позже сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.