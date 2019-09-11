На Пхукете утонул российский турист

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет в Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Phuket News.
Согласно данным местной полиции, 60-летний мужчина отправился купаться в море, и его унесло волной далеко от берега. Спасателям удалось доставить мужчину на берег, однако тот был уже без сознания и не реагировал на первую помощь. Прибывшие позже сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Тело россиянина отправили в больницу для определения точной причины смерти, пишет портал.
Отмечается, что мужчина приехал в отель, расположенный недалеко от пляжа, 8 сентября и должен был выехать 20 числа.