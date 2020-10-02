https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578086341.html

Россиянин погиб в турецком отеле из-за окна

Российский турист погиб в отеле в турецком районе Чолаклы, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:18

2020-10-02T09:18

2020-10-02T12:37

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турция

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российский турист погиб в отеле в турецком районе Чолаклы, сообщили РИА Новости в генконсульстве в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a>.Как пишет портал <a href="https://ntr-24.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТР-24</a>, погибший — житель Татарстана. Его дочь рассказала, что их номер находился под мансардой, где установлено специальное автоматическое окно. Оно внезапно опустилось и зажало мужчину.По словам девушки, администрация не оказала им никакой помощи. Семья погибшего собирается доказать, что его смерть произошла по вине руководства отеля.В дипмиссии РИА Новости сообщили, что правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Генконсульство в рамках полномочий и компетенции продолжает отслеживать ход следствия.

https://ria.ru/20200912/smert-1577138462.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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