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РИА Новости

Туроператор оплатит перевозку погибших в Греции россиян на родину

Вчера, 14:10
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisПоследствия урагана на пляже в Греции. 11 июля 2019
Последствия урагана на пляже в Греции. 11 июля 2019
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Компания Ambotis Holidays берет на себя все расходы по отправке двух погибших на греческом полуострове Халкидики россиян на родину и поможет семье, сообщил РИА Новости вице-президент компании Георгий Акритидис.
На Халкидики во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе двое россиян, пропал без вести рыбак, около 100 человек получили ранения. В районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Вчера, 03:52
В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ
Двое российских туристов погибли на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики.
"Это случилось в отеле Potidia Palace, там была семья – трое детей, муж, жена. Супруга с двумя детьми была в номере, а папа, скорее всего, гулял по территории отеля с самым маленьким ребенком – полтора годика. Они бежали в номер. Все случилось за секунду – упало дерево и раздавило их", - сказал Акритидис.
По его словам, компания поможет семье. "Естественно, "от и до", все будет сделано. Мы поддержим семью, полностью переправим, полностью все сделаем. Психологи, все-все-все, что нужно для супруги и детей, мы сделаем", - сказал вице-президент компании. "Мы полностью берем все на себя. Переправим и тела", - подчеркнул Акритидис.
Женщины на пляже в Халкидики, Греция. 11 июля 2019
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На Халкидики из-за погоды объявили чрезвычайное положение
"Это просто кошмар! Люди приехали отдыхать - и такая ситуация", - сказал он. По его словам, такого разгула стихии не было никогда. "И он был местами. Это не какой-то тотальный дождь или шторм, это было местами. Например, на "втором пальце" почти ничего не было. Нас предупреждают о дождях, но никогда не было такого", - заключил Акритидис.
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