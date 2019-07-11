Туроператор оплатит перевозку погибших в Греции россиян на родину

АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Компания Ambotis Holidays берет на себя все расходы по отправке двух погибших на греческом полуострове Халкидики россиян на родину и поможет семье, сообщил РИА Новости вице-президент компании Георгий Акритидис.

На Халкидики во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе двое россиян, пропал без вести рыбак, около 100 человек получили ранения. В районе объявлена чрезвычайная ситуация.

Двое российских туристов погибли на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики.

"Это случилось в отеле Potidia Palace, там была семья – трое детей, муж, жена. Супруга с двумя детьми была в номере, а папа, скорее всего, гулял по территории отеля с самым маленьким ребенком – полтора годика. Они бежали в номер. Все случилось за секунду – упало дерево и раздавило их", - сказал Акритидис.

По его словам, компания поможет семье. "Естественно, "от и до", все будет сделано. Мы поддержим семью, полностью переправим, полностью все сделаем. Психологи, все-все-все, что нужно для супруги и детей, мы сделаем", - сказал вице-президент компании. "Мы полностью берем все на себя. Переправим и тела", - подчеркнул Акритидис.