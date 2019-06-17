В Таиланде утонул российский турист

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат, сообщает новостной интернет-портал Российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат, сообщает новостной интернет-портал Thaiger

Инцидент произошел 16 июня. Пятидесятипятилетний Владимир Антонов был обнаружен в 300 метрах от берега. Позже в местной больнице сообщили, что он скончался. Российское посольство было проинформировано.

Жена Антонова заявила, что они остановились в отеле в двух километрах от места происшествия. Она рассказала полицейским, что ее мужа ударила большая волна, а затем его унесло.