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РИА Новости

В Таиланде утонул российский турист

Вчера, 10:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Инцидент произошел 16 июня. Пятидесятипятилетний Владимир Антонов был обнаружен в 300 метрах от берега. Позже в местной больнице сообщили, что он скончался. Российское посольство было проинформировано.
Жена Антонова заявила, что они остановились в отеле в двух километрах от места происшествия. Она рассказала полицейским, что ее мужа ударила большая волна, а затем его унесло.
Местные офицеры флота предупреждают туристов, что на пляжах, где установлены красные флаги, лучше воздержаться от купания во время сезона муссонов.
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