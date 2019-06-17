В Таиланде погибла российская туристка

Инцидент произошел в Южной Паттайе. Прибывшие на место ДТП медики пытались реанимировать россиянку, но она скончалась от полученных травм.

По данным издания, в больницах также находятся два гражданина Кувейта с множественными переломами и другими травмами, полученными при столкновении. СМИ Таиланда сообщают, что пострадавшие входят в компанию из десяти мужчин, которые гоняют на мотоциклах по улицам курорта.