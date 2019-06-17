В Таиланде погибла российская туристка

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Таиланде мотоциклист сбил российскую туристку, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел в Южной Паттайе. Прибывшие на место ДТП медики пытались реанимировать россиянку, но она скончалась от полученных травм.
По данным издания, в больницах также находятся два гражданина Кувейта с множественными переломами и другими травмами, полученными при столкновении. СМИ Таиланда сообщают, что пострадавшие входят в компанию из десяти мужчин, которые гоняют на мотоциклах по улицам курорта.
Как уточняет информационно-развлекательное издание — блог новостей Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края, погибшую зовут Анна Кисина, она уроженка Комсомольска-на-Амуре, но уже несколько лет проживала в Санкт-Петербурге. Около недели назад перестала выходить на связь с родственниками. По фотографиям с места ДТП погибшую туристку опознала сестра.