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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
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РИА Новости

Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

08:11 10.02.2020 (обновлено: 17:28 10.02.2020)
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© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей, брат и сестра из Челябинской области.
"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет", — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.
Ранее сообщалось о том, что пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
Российский СК начал проверку.
© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
Столкновение двух катеров на Пхукете
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ТуризмНовости - ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеТаиландВ мире
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Сережа Кукин
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vvab6
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