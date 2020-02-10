Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей, брат и сестра из Челябинской области.
"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет", — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.
Ранее сообщалось о том, что пострадали 21 россиянин и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
Российский СК начал проверку.
Столкновение двух катеров на Пхукете