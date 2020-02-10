Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет", — рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России вВладимир Пронин.

Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.