В Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами

БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Два скоростных катера с туристами на борту столкнулись утром в понедельник на большой скорости в море у острова Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщают спасатели острова, разославшие фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Видео и фотографии есть в распоряжении РИА Новости.
На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8 - 10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.
Судя по фотографиям, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
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