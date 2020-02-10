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В Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами
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РИА Новости

В Таиланде столкнулись два скоростных катера с туристами

07:17 10.02.2020 (обновлено: 08:15 10.02.2020)
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Два скоростных катера с туристами на борту столкнулись утром в понедельник на большой скорости в море у острова Пхукет в Таиланде, есть пострадавшие, сообщают спасатели острова, разославшие фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Видео и фотографии есть в распоряжении РИА Новости.
На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку 8 - 10 лет и юношу. Оба пострадавших – славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.
Судя по фотографиям, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
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Столкновение туристических катеров в ТаиландеПхукет (остров)ТаиландПроисшествияВ мире
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