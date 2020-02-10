В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров

БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. В результате столкновения двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.

Инцидент произошел утром в понедельник в море у острова Пхукет. "Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", — сказал дипломат.

По информации таиландских компетентных служб, в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Пять россиян, по сведениям из этих же источников, уже покинули больницы после оказания медицинской помощи, добавил Пронин.

Консул сообщил, что сейчас сотрудники консульского отдела на Пхукете объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.

По данным спасателей, наиболее тяжелые травмы получили три человека, в том числе двое детей.