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Туризм
2020-02-10T08:16+0300
https://ria.ru/20200210/1564471532.html
В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_0:3:1024:579_1036x0_80_0_0_50f1ce95bca9ec14d4657d1fe49e67c3.jpg
РИА Новости

В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров

07:41 10.02.2020 (обновлено: 08:16 10.02.2020)
119530
© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. В результате столкновения двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.
Инцидент произошел утром в понедельник в море у острова Пхукет. "Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", — сказал дипломат.
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По информации таиландских компетентных служб, в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Пять россиян, по сведениям из этих же источников, уже покинули больницы после оказания медицинской помощи, добавил Пронин.
Консул сообщил, что сейчас сотрудники консульского отдела на Пхукете объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.
По данным спасателей, наиболее тяжелые травмы получили три человека, в том числе двое детей.
Судя по фотографиям, которые разослали спасатели острова, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
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ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеПхукет (остров)ТаиландПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Сколько раз говорят русским, сидите дома и отдыхайте в нормальных местах, а не где на вас делают деньги и не думают о безопасности туристов, Таиланд, Турция, Египед как раз к таким и относится
10 февраля, 08:09
Даша Рудник
42200147
то что творится и происходит в России на курортах, об этом прессе строжайше запрещено говорить!!!!!только хорошее вещают, но хорошего ничего нет, а вот Таиланд/Турция/Египет- пожалуйста, один негатив.....
10 февраля, 08:40
dele te
37000127
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