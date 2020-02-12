Всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян выписали

"К настоящему моменту все пострадавшие выписаны из больниц и, по имеющимся сведениям, обстоятельства трагедии расследуются также Следственным комитетом РФ. Данный вопрос находится на приоритетном контроле МВД России и российских загранучреждений в Таиланде, сотрудники которых оказывают необходимое содействие пострадавшим российским гражданам", - сказала Захарова на брифинге.