Всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян выписали

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все россияне, пострадавшие при столкновении двух катеров в Таиланде, выписаны из больниц, инцидент находится на приоритетном контроле МВД, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Двое российских детей, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, погибли в понедельник в лобовом столкновении двух скоростных катеров на таиландском острове Пхукет. На одном из столкнувшихся судов находились 35 российских туристов с сопровождающим, 20 россиян получили травмы и были доставлены в больницы. Во вторник сообщалось, что 19 человек были выписаны из больниц в день ЧП. Один россиянин оставался в больнице после обработки поверхностной травмы головы в связи с опасениями врачей о вероятности сотрясения мозга.
"К настоящему моменту все пострадавшие выписаны из больниц и, по имеющимся сведениям, обстоятельства трагедии расследуются также Следственным комитетом РФ. Данный вопрос находится на приоритетном контроле МВД России и российских загранучреждений в Таиланде, сотрудники которых оказывают необходимое содействие пострадавшим российским гражданам", - сказала Захарова на брифинге.