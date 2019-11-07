В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Два российских туриста утонули в море у пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет за два дня – вторник и среду, сообщает интернет-портал Phuket News.
Первой жертвой, по информации портала, стал утром во вторник 61-летний москвич Алтаф Шарифулин, плававший у берега в северной части пляжа Карон, где не работают муниципальные спасатели, и спасение относится к зоне ответственности гостиниц вблизи пляжа. Мужчину неожиданно унесла в море сильная волна, и он начал тонуть. Другие туристы сумели вытащить его на берег, однако сотрудникам чрезвычайных служб и врачам не удалось реанимировать россиянина, он скончался.
22 сентября, 23:32РИА НовостиНа Кипре утонул российский турист
В среду вечером уже на южной оконечности пляжа Карон при похожих обстоятельствах погиб еще один российский турист, которого портал называет 55-летним Сергеем Ошкиным из Южно-Сахалинска. Так же, как и в первом случае, мужчину достали на берег другие туристы, однако реанимировать его не удалось.
В обоих случаях ни муниципальных, ни гостиничных спасателей на месте происшествия никто не видел, говорится в сообщении.
По данным портала, полиция района Карон в Таиланде сообщила о гибели россиян в посольство России в Бангкоке и родным одного из погибших.