В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Два российских Два российских туриста утонули в море у пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет за два дня – вторник и среду, сообщает интернет-портал Phuket News

Первой жертвой, по информации портала, стал утром во вторник 61-летний москвич Алтаф Шарифулин, плававший у берега в северной части пляжа Карон, где не работают муниципальные спасатели, и спасение относится к зоне ответственности гостиниц вблизи пляжа. Мужчину неожиданно унесла в море сильная волна, и он начал тонуть. Другие туристы сумели вытащить его на берег, однако сотрудникам чрезвычайных служб и врачам не удалось реанимировать россиянина, он скончался.

В среду вечером уже на южной оконечности пляжа Карон при похожих обстоятельствах погиб еще один российский турист, которого портал называет 55-летним Сергеем Ошкиным из Южно-Сахалинска. Так же, как и в первом случае, мужчину достали на берег другие туристы, однако реанимировать его не удалось.

В обоих случаях ни муниципальных, ни гостиничных спасателей на месте происшествия никто не видел, говорится в сообщении.