В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

СУХУМ, 5 авг - РИА Новости. Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.

"Ближе к вечеру, примерно в 16.30 (совпадает с мск), сотрудникам МЧС удалось обнаружить и вытащить из воды туриста из Москвы (1984 года рождения), купавшегося в море … в Гагре, в четырехбалльный шторм. Он был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался", - говорится в сообщении.