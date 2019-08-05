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РИА Новости

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОбъявление "купаться запрещено"
Объявление купаться запрещено
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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СУХУМ, 5 авг - РИА Новости. Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
"Ближе к вечеру, примерно в 16.30 (совпадает с мск), сотрудникам МЧС удалось обнаружить и вытащить из воды туриста из Москвы (1984 года рождения), купавшегося в море … в Гагре, в четырехбалльный шторм. Он был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, ранее жертвой шторма в Гагре стал житель абхазской Очамчыры, его накрыло волной и унесло в море. Спасатели пока его не нашли, добавили в ведомстве.
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