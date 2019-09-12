В Пицунде утонул российский турист

СУХУМ, 12 сен - РИА Новости. Российский турист утонул в Пицунде (Абхазия), сообщил помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.
Инцидент произошел еще 9 сентября, однако сразу опознать жертву не удалось. По словам помощника Генпрокурора, погибший - уроженец Московской области Геннадий Осипов.
"Согласно данным доследственной проверки, он отдыхал вместе со своим братом по отцовской линии в Пицунде. Осипов увлекался плаванием, однако, согласно сводкам метеослужбы, 9 сентября было сильное волнение на море. Тело было направлено на судебно-медицинское исследование, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал помощник генпрокурора агентству Sputnik Абхазия.
В начале августа в Гагре после купания в море в четырехбалльный шторм скончался турист из Москвы.
11 сентября, 21:05РИА НовостиНа Пхукете утонул российский турист
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