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РИА Новости
Туризм

В Болгарии погиб российский турист

21:09 11.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама Варны
Панорама Варны
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Панорама Варны. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга утонул, отдыхая в болгарском прибрежном городе Поморие, российские дипломаты работают над выяснением обстоятельств произошедшего, сообщила РИА Новости третий секретарь генконсульства в Варне Алена Пучина.
"Действительно, погиб гражданин нашей страны, 1947 года рождения. Насколько мне известно, он погиб в Помории. По нашей информации, это произошло сегодня (в среду – ред.)", - заявила она.
Дипломат добавила, что турист проживал в Санкт-Петербурге. Генконсульство работает над выяснением всех обстоятельств, готово оказать содействие родственникам погибшего.
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