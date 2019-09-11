В Болгарии погиб российский турист

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга утонул, отдыхая в болгарском прибрежном городе Поморие, российские дипломаты работают над выяснением обстоятельств произошедшего, сообщила РИА Новости третий секретарь генконсульства в Варне Алена Пучина.

"Действительно, погиб гражданин нашей страны, 1947 года рождения. Насколько мне известно, он погиб в Помории. По нашей информации, это произошло сегодня (в среду – ред.)", - заявила она.