В Турции в результате ДТП погибла семья из России

АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Граждане РФ, муж и жена, погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи, их сбил автомобиль, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье во вторник.

"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП задержан и находится под стражей. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - сказал собеседник агентства.