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РИА Новости

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Вчера, 18:03
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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Граждане РФ, муж и жена, погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи, их сбил автомобиль, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье во вторник.
"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП задержан и находится под стражей. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что погибшие приехали на отдых в Турцию с 15-летней дочерью.
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