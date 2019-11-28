Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-28T12:35+0300
https://ria.ru/20191128/1561699979.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/66/1560126686_0:356:2000:1481_1036x0_80_0_0_601ae881a944cd567b3ee9c9a4b79a66.jpg
РИА Новости

В Таиланде погиб российский турист

12:08 28.11.2019 (обновлено: 12:35 28.11.2019)
22288
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
По информации СМИ, россиянин Руслан Асаупов, отдыхавший на Пхукете, отправился на групповую экскурсию на острова Майто, Корал и Рача Яй. Они плавали с масками и трубками, когда гид заметил, что молодой человек не двигается.
Асаупова вытащили на берег, вызвали скорую, но он скончался по дороге в госпиталь. Как сообщили медики, смерть наступила вследствие утопления.
Российское посольство и страховая компания проинформированы об инциденте.
Полиция Таиланда
22 ноября, 09:18
В Таиланде полиция задержала россиянина
52484518
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Капельница в детской больнице
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к союзу с Россией
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
Лента новостейМолния