В Таиланде погиб российский турист

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
По информации СМИ, россиянин Руслан Асаупов, отдыхавший на Пхукете, отправился на групповую экскурсию на острова Майто, Корал и Рача Яй. Они плавали с масками и трубками, когда гид заметил, что молодой человек не двигается.
Асаупова вытащили на берег, вызвали скорую, но он скончался по дороге в госпиталь. Как сообщили медики, смерть наступила вследствие утопления.
Российское посольство и страховая компания проинформированы об инциденте.
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