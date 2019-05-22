В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами

Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. В провинции Сиена перевернулся автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, сообщил РИА Новости представитель городского полицейского управления.

Позже эту информацию подтвердили в посольстве России в Италии.

Un morto e diversi feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman di turisti stranieri, uscito di strada ribaltandosi sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/0KDYlCYYw6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, уточнили в диппредставительстве.

По данным тосканской газеты La Nazione , жертвой аварии стала женщина. Также известно, что всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

© Фото : Vigili del Fuoco Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019 © Фото : Vigili del Fuoco Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019

По информации местного издания Corriere di Siena , ДТП случилось в среду утром на трассе Сиена — Флоренция.

Итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS уточняет, что авария произошла в районе города Монтериджони. После ДТП первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей.

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

В ролике, который опубликовали СМИ, слышна русская речь, видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.

По мнению автора статьи в Corriere di Siena, последствия могли быть тяжелее, но вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, часть дороги перекрыта.