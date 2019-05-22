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РИА Новости

В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами

12:33
31479
© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. В провинции Сиена перевернулся автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, сообщил РИА Новости представитель городского полицейского управления.
Позже эту информацию подтвердили в посольстве России в Италии.
В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, уточнили в диппредставительстве.
По данным тосканской газеты La Nazione, жертвой аварии стала женщина. Также известно, что всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
По информации местного издания Corriere di Siena, ДТП случилось в среду утром на трассе Сиена — Флоренция.
Итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS уточняет, что авария произошла в районе города Монтериджони. После ДТП первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей.
В ролике, который опубликовали СМИ, слышна русская речь, видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.
По мнению автора статьи в Corriere di Siena, последствия могли быть тяжелее, но вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, часть дороги перекрыта.
© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
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ТуризмИталияВ мире
Популярные комментарии
А почему нет предупреждения МИДа о том, что в Италию руским туристам н стоит ездить. Тоже человек погиб. А как только случилась гибель ребенка, причем неизвестно отчего, в Египте - тут же предупреждение. Не двойные ли это стандарты?
22 мая, 13:28
НЛНаталья Лобова
6000014
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