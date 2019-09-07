Во Вьетнаме утонул российский турист

БАНГКОК, 7 сен — РИА Новости. Российский турист утонул на запрещенном для купания участке моря в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама, сообщает в субботу новостной интернет-портал Российский турист утонул на запрещенном для купания участке моря в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама, сообщает в субботу новостной интернет-портал VNExpress

В сообщении говорится, что на пляже, где разрешено загорать, но не купаться, погиб 46-летний Александр Колосков.

Около 10:30 в субботу (06:.30 мск) загоравшие на пляже туристы увидели россиянина, пытавшегося справиться с сильным течением в 100 метрах от берега. Они вызвали спасателей и вместе с ними бросились на помощь. Спасателям и добровольцам удалось вытащить из воды туриста, уже не подававшего признаков жизни, и вынести его на берег. Реанимационные процедуры, которые проводили сотрудники спасательной службы, не дали результата.

Погибшего опознала его жена, Елена Колоскова, прибывшая на отдых вместе с мужем и находившаяся в прибрежной гостинице в 400 метрах от места происшествия. Она рассказала, что после завтрака пошла в гостиничный бассейн, а муж один отправился на берег моря, говорится в сообщении.

В центре судебной медицины провинции Бинь Туан, в которую входит курортная зона Муйне, порталу сообщили, что тело погибшего будет доставлено в центр, где с разрешения посольства России во Вьетнаме будет проведено вскрытие с целью выяснения точных причин смерти российского туриста.

По информации местной полиции, на многих пляжах провинции Бинь Туан, в том числе и на том, где в субботу утонул россиянин, выставлены объявления о запрете купания из-за сильных подводных течений на трех языках: вьетнамском, английском и русском, сообщает портал.

В прошлом месяце в море у пляжей провинции утонули десять туристов и один спасатель, говорится в сообщении.