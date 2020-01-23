На Бали погиб россиянин

Отмечается, что мужчина был спортсменом, у него не было каких-либо заболеваний.

По словам начальника полиции, погибший выполнял дыхательные упражнения по совету тренера по серфингу. Ему не рекомендовали делать их в воде, однако мужчина не прислушался к совету.