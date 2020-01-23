На Бали погиб россиянин

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Гражданина России нашли мертвым в деревне Унгасан на острове Бали, сообщило издание Antaranews со ссылкой на начальника полиции Южной Куты Юсака Агустинуса.
Мужчину нашел его друг. Он попытался оказать помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Отмечается, что мужчина был спортсменом, у него не было каких-либо заболеваний.
По словам начальника полиции, погибший выполнял дыхательные упражнения по совету тренера по серфингу. Ему не рекомендовали делать их в воде, однако мужчина не прислушался к совету.
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