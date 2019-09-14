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РИА Новости
Туризм

Два российских туриста пострадали при парасейлинге в Анталье

21:44 14.09.2019 (обновлено: 23:52 14.09.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Leonrid / Парасейлинг в ВитязевоПарасейлинг
Парасейлинг
CC BY-SA 3.0 / Leonrid / Парасейлинг в Витязево
АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России в этом турецком городе.
Инцидент произошел 14 сентября около 17:30 (совпадает с мск) в районе Коньяалты.
"Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Пострадавших госпитализировали, состояние одного из них остается крайне тяжелым.
Медики оказывают россиянам необходимую помощь. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Парасейлинг — активный отдых, парение на парашюте за катером, с которым человек соединен тросом.
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