Два российских туриста пострадали при парасейлинге в Анталье

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье, сообщило генконсульство России в этом турецком городе.
Инцидент произошел 14 сентября около 17:30 (совпадает с мск) в районе Коньяалты.
"Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Пострадавших госпитализировали, состояние одного из них остается крайне тяжелым.
Медики оказывают россиянам необходимую помощь. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Парасейлинг — активный отдых, парение на парашюте за катером, с которым человек соединен тросом.
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