Два российских туриста пострадали при парасейлинге в Анталье

В РСТ прокомментировали данные о гибели россиян в Турции Сезон летнего отдыха в Турции в 2019 году сопровождался ростом числа несчастных случаев с россиянами. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире радио Sputnikрассказал, как снизить смертность на отдыхе.