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РИА Новости

У генконсульства России в Дубае нет информации о гибели россиянки в ДТП

14:30 19.08.2019
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© 2019 Associated Press Guiseppe CacaceЖенская скорая помощь в ОАЭ
Женская скорая помощь в ОАЭ
© 2019 Associated Press Guiseppe Cacace
ДУБАЙ, 19 авг - РИА Новости. В генконсульстве России в Дубае заявили, что не получали информации о гибели россиянки в ДТП с автобусом с паломниками.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что автобус с российскими паломниками попал в ДТП в Дубае, в результате аварии погибла россиянка. Позже руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов сообщил РИА Новости, что ДТП с автобусом с паломниками из Дагестана произошло в нескольких километрах от Эр-Рияда. По его словам, паломники направлялись в Дубай, откуда планировали вылететь в Махачкалу. В ДТП погибла одна женщина, еще две пострадали.
Машина скорой помощи в ОАЭ
6 июня, 20:33РИА Новости
В Дубае пятнадцать человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
"В генеральное консульство РФ в Дубае на данный момент не поступало информации и обращений по этому поводу", - сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
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