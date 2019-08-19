У генконсульства России в Дубае нет информации о гибели россиянки в ДТП

ДУБАЙ, 19 авг - РИА Новости. В генконсульстве России в Дубае заявили, что не получали информации о гибели россиянки в ДТП с автобусом с паломниками.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что автобус с российскими паломниками попал в ДТП в Дубае, в результате аварии погибла россиянка. Позже руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов сообщил РИА Новости, что ДТП с автобусом с паломниками из Дагестана произошло в нескольких километрах от Эр-Рияда. По его словам, паломники направлялись в Дубай, откуда планировали вылететь в Махачкалу. В ДТП погибла одна женщина, еще две пострадали.