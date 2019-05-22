Посольство России в Италии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. В ДТП с туристическим автобусом в Тоскане погибла одна россиянка, 37 пассажиров пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве России в Италии.
Уточняется, что среди раненых 19 россиян, 16 человек выпишут из больницы уже сегодня.
Четыре человека от госпитализации отказались.
Собеседник агентства уточнил, что травмы у большинства раненых легкие. По его информации, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.
Ранее в дипмиссии сообщили, что в автобусе было 60 пассажиров. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на скоростной трассе Сиена — Флоренция.
Причины аварии устанавливаются.
Известно, что автобус вылетел с дороги и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, машину остановили деревья, растущие на склоне.
По сообщению местных СМИ, жертвой ДТП стала женщина-гид.
Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с искусством.