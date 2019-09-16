Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T17:41Z
https://ria.ru/20190916/1558740672.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/54/1556025498_0:282:2730:1818_1036x0_80_0_0_b328e1d314ab54f9a80943f74c6c66bf.jpg
РИА Новости

В Турции умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

17:22 16.09.2019 (обновлено: 17:41 16.09.2019)
7305
CC BY-SA 3.0 / Leonrid / Парасейлинг в ВитязевоПарасейлинг в Витязево
Парасейлинг в Витязево
CC BY-SA 3.0 / Leonrid / Парасейлинг в Витязево
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россиянин, пострадавший во время занятий парасейлингом, умер в турецкой Анталье. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве.
На прошлой неделе двое россиян в Анталье получили травмы во время параселйинга — парения на парашюте за катером, к которому человек привязан тросом. Из-за сильного порыва ветра их отбросило на пальмовые деревья на берегу. Пострадавших госпитализировали.
Трюк на воде
4 апреля, 08:00Туризм
"Удар был страшный, в глазах потемнело". Самые опасные пляжные развлечения
Сегодня стало известно, что пострадавший юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне.
После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из ее сотрудников.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала этого туристического сезона в Турции скончались 88 граждан. Еще 40 были эвакуированы по медицинским причинам. Он отметил, что обе страны принимают меры, направленные на обеспечение безопасности туристов и предотвращение несчастных случаев.
Девочка в бассейне
4 сентября, 14:22РИА Новости
Почему в Турции один за другим гибнут российские дети
545381454
Обсудить 5
ТуризмТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Брайан Тёрк
Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк
РИА
Новости
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Автомобиль полиции
В Москве насильник четыре дня удерживал школьницу у себя дома, сообщили СМИ
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Лента
новостей
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крымские греки считают, что полуостров не готов к переименованию
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
"Все плохо": Разина попросили не говорить о здоровье Заворотнюк
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
Молния попала в автомобиль
В Новосибирске ударившая в машину молния попала на видео
Эдвард Сноуден
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния