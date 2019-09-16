В Турции умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россиянин, пострадавший во время занятий парасейлингом, умер в турецкой Анталье. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве.

На прошлой неделе двое россиян в Анталье получили травмы во время параселйинга — парения на парашюте за катером, к которому человек привязан тросом. Из-за сильного порыва ветра их отбросило на пальмовые деревья на берегу. Пострадавших госпитализировали.

Сегодня стало известно, что пострадавший юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне.

После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из ее сотрудников.