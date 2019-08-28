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РИА Новости

Умерла пострадавшая в Турции девочка из России

16:55 28.08.2019 (обновлено: 20:31 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
АНКАРА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, с которой произошел несчастный случай в отеле Бодрума.

"В начале четвертого Алиска умерла. <…> Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше", — написал отец девочки в соцсети.

Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова со ссылкой на турецких врачей, сердце девочки остановилось, несмотря на неоднократные попытки реанимировать ребенка.
В дипмиссии выразили соболезнования родителям, родным и близким.
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Касимова отметила также, что генконсульство окажет всю необходимую помощь по возвращению тела девочки на родину.
Она подчеркнула, что "российская сторона продолжит внимательно следить" за расследованием трагического инцидента.
"Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание", — заключила Касимова.

ЧП в турецком отеле

Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
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Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу Бодрума.
Позже ребенка перевели в реанимационное отделение государственной клиники города Денизли.
Для помощи коллегам в Турцию прилетели врачи из Петербурга. Из-за высокого риска осложнений родители решили не перевозить девочку на лечение в Россию.
В российском посольстве со ссылкой на власти провинции Мугла сообщили, что установлены сотрудники отеля, по вине которых мог произойти несчастный случай, их задержали и отпустили под подписку о невыезде.
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ТуризмАнкараТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Очень жаль- соболезнование родным и близким.
28 августа, 17:04
Александр Невский
610012713
Соболезнования родным и близким, это ужасно потерять ребенка
28 августа, 17:22
Дмитрий Касимовцев
420011513
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