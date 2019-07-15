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РИА Новости

В Абхазии выписали из больницы пострадавшего в ДТП ребенка из России

Вчера, 16:59
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СУХУМ, 15 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с россиянами в Гагре, выписан из больницы, остальные получившие травмы граждане России продолжают стационарное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков.
Ранее в Гагре в туннеле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, также республики Коми.
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"Девочку 2011 года выписали. Остальные взрослые находятся еще на лечении в больнице, и, скорее всего, они в течение этой недели там будут находиться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эта пострадавшая группа туристов должна была покинуть Абхазию 18 июля, в пятницу. Теперь решается вопрос замены билетов.
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