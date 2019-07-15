В Абхазии выписали из больницы пострадавшего в ДТП ребенка из России

СУХУМ, 15 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с россиянами в Гагре, выписан из больницы, остальные получившие травмы граждане России продолжают стационарное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков.

Ранее в Гагре в туннеле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, также республики Коми.

"Девочку 2011 года выписали. Остальные взрослые находятся еще на лечении в больнице, и, скорее всего, они в течение этой недели там будут находиться", - сказал собеседник агентства.