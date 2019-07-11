Страховые компании организуют репатриацию тел погибших в Греции россиян

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страховая компания ERV совместно с компанией "Сбербанк Страхование" организуют репатриацию в Россию тел двоих российских туристов, которые погибли во время шторма на греческом полуострове Халкидики, сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Чрезвычайное положение объявлено на полуострове Халкидики на севере Греции из-за катастрофических разрушений, вызванных непогодой. Во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе в том числе двое граждан РФ - мужчина и его двухлетний ребенок. Также пропал без вести рыбак. Около 100 человек получили ранения.

"Погибшие туристы были застрахованы в компаниях ERV и "Сбербанк Страхование". Мы сейчас занимаемся организацией репатриации тел погибших россиян. Страховка полностью покрывает такие расходы, в том числе возвращение по месту жительства остальных членов семьи (жены и двоих старших детей), которые отдыхали вместе с погибшими в Греции", - рассказала Алчеева.