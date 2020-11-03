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Россиянин погиб при крушении катера в Анталье
Россиянин погиб при крушении катера в Анталье
В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:04
2020-11-03T13:04
2020-11-03T16:36
аланья (город)
анталья (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста."Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Погибший — Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане. В Турцию он приехал в отпуск.Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
аланья (город)
анталья (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аланья (город), анталья (провинция), турция, в мире
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости.
В Аланье
при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья
.
ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста.
"Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Погибший — Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане. В Турцию он приехал в отпуск.
Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.