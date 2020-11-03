https://ria.ru/20201103/kater-1582817094.html

Россиянин погиб при крушении катера в Анталье

Россиянин погиб при крушении катера в Анталье

В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:04

2020-11-03T13:04

2020-11-03T16:36

аланья (город)

анталья (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста."Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Погибший — Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане. В Турцию он приехал в отпуск.Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

аланья (город)

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аланья (город), анталья (провинция), турция, в мире