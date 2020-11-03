Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/kater-1582817094.html
Россиянин погиб при крушении катера в Анталье
Россиянин погиб при крушении катера в Анталье
В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:04
2020-11-03T16:36
аланья (город)
анталья (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582820915_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_fcb11b7581b9235ee2b997e796326df4.jpg
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста."Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель &lt;...&gt;. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Погибший — Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане. В Турцию он приехал в отпуск.Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
аланья (город)
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582820915_137:0:1038:676_1400x0_80_0_0_c8a9b5be39ba782f8fde93c2454f630f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аланья (город), анталья (провинция), турция, в мире

Россиянин погиб при крушении катера в Анталье

13:04 03.11.2020 (обновлено: 16:36 03.11.2020)
 
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. В Аланье при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.
ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста.
"Около десяти часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Погибший — Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане. В Турцию он приехал в отпуск.
Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
 
Аланья (город)Анталья (провинция)ТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния