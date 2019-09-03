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РИА Новости

В Турции девочка из России утонула в бассейне

18:56 03.09.2019 (обновлено: 23:06 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
Она уточнила, что несчастный случай произошел в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.
"Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента", — сообщила Касимова.
Дипломаты направили властям провинции Анталья официальный запрос с требованием тщательно расследовать случаи гибели российских туристов и привлечь к ответственности виновных.
Турецкая скорая помощь
31 августа, 18:40Радио
В Турции рассказали подробности случившегося с 19-летней россиянкой
В турецкой больнице 28 августа умерла 12-летняя девочка, с которой за десять дней до этого произошел несчастный случай в бассейне отеля. Руку ребенка засосало в трубу, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, вытащить руку удалось только вместе с обшивкой. Девочку госпитализировали, в Турцию также прилетели врачи из Петербурга на помощь коллегам. Спасти ребенка не удалось.
В московском НИИ имени Склифосовского 2 сентября скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в турецком аквапарке. Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. До того, как оказаться на суше, она успела наглотаться воды. На протяжении восьми дней россиянка находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в Москву. В этом случае врачи также оказались бессильны.
Машина турецкой скорой помощи
Вчера, 13:32РИА Новости
Умерла россиянка, впавшая в кому в Турции, пишут СМИ
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияПроисшествияТурцияВ мире
Популярные комментарии
И чего туда попёрлись,ведь проще это было сделать и в России.Извините за такое высказывание,но....достали,а чуть что-Путин виноват.
3 сентября, 19:33
Валентин Гусятин
68205241
это точно на отдыхе в турции а не сводки боевых потерь из Сирии
3 сентября, 19:29
ЛЛЛех Лехыч
821013011
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