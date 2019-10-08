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РИА Новости

На Майорке погиб российский турист

13:22 08.10.2019 (обновлено: 15:49 08.10.2019)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Турист из России скончался на Майорке в Испании, упав с четвертого этажа гостиницы, сообщает газета ABC.
Инцидент произошел во вторник в районе 6:30 по местному времени (7:30 мск) в муниципалитете Санта-Маргарита. Сообщается, что по неизвестным на данный момент причинам 68-летний гражданин России упал с террасы своего номера в гостинице Can Picafort на дорогу. В результате полученных при падении травм мужчина скончался. Имя погибшего не сообщается.
По данным издания, Гражданская гвардия начала расследование причин произошедшего.
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