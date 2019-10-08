На Майорке погиб российский турист

Инцидент произошел во вторник в районе 6:30 по местному времени (7:30 мск) в муниципалитете Санта-Маргарита. Сообщается, что по неизвестным на данный момент причинам 68-летний гражданин России упал с террасы своего номера в гостинице Can Picafort на дорогу. В результате полученных при падении травм мужчина скончался. Имя погибшего не сообщается.