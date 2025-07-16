https://ria.ru/20250716/mi-8-2029490940.html

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2024-2025 годах

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 16.07.2025

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2024-2025 годах

14 июля в Хабаровском крае вертолет Ми-8 с регистрационным номером RA-25660 компании "АПК "Взлет", летевший после ремонта из Охотска в Магадан к постоянному... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:15:00+03:00

2025-07-16T15:15:00+03:00

2025-07-16T15:15:00+03:00

справки

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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202514 июля в Хабаровском крае вертолет Ми-8 с регистрационным номером RA-25660 компании "АПК "Взлет", летевший после ремонта из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации, не вышел на связь в установленное время. На борту были пять человек. В этот же день поисково-спасательные воздушные суда Росавиации вылетели на поиски воздушного судна. Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службы Охотского района, пропавший вертолет не подавал сигналов бедствия; аварийный радиомаяк также не сработал. В связи с ухудшившимися погодными условиями поиски продолжились 15 июля –вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Был подключен Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска, оповещены суда в Охотском море. Однако вновь ухудшившиеся погодные условия прервали поиски. 16 июля пресс-служба МЧС РФ сообщила, что обломки вертолета Ми-8 со следами горения найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Выживших при крушении нет. 14 июля в Якутии при выполнении лесоавиационных работ вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса" совершил незапланированную посадку в 26 километрах от города Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников Авиалесоохраны, один летчик-наблюдатель, а также экипаж из трех человек. Как сообщили в пресс-службе Якутской транспортной прокуратуры, пострадавших нет. 27 июня в Тверской области гражданский вертолет Ми-8Т "Газпрома" совершил вынужденную посадку. Воздушное судно село в Ржевском муниципальном округе, вне населенного пункта. Как сообщил представитель экстренных служб, причиной посадки стал технический сбой в работе двигателя. Пострадавших нет.4 июня в Парабельском районе Томской области вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что у вертолета в ходе взлета с посадочной площадки возникли технические неисправности, в результате которых экипаж прекратил набор высоты и немедленно произвел посадку. 23 мая в Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет упал в безлюдной местности. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, экипаж военного вертолета ценой собственных жизней увел падающую машину от жилых домов. Местные жители во время ЧП не пострадали, разрушений нет. Экипаж погиб.6 мая на Чукотке вертолет Ми-8, выполнявшего рейс Марково – Анадырь в Чукотском автономном округе, с 22 пассажирами на борту аварийно сел из-за срабатывания датчика падения давления масла. Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано. 18 марта вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что в полете загорелся датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Шасси вертолета получило технические повреждения, иных повреждений нет. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал.202430 октября из-за технической неисправности вертолет Ми-8 компании "Универсал", следовавший из хабаровского села Бриакан и обратно, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе. На борту судна находились три члена экипажа и 18 пассажиров. Никто не пострадал.31 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.8 августа в Сунтарском районе Якутии вертолет Ми-8Т авиакомпании "Алроса", в котором находились восемь пассажиров и три члена экипажа, при посадке провалился в грунт. Никто не пострадал. В результате ЧП были повреждены лопасти несущего винта и разрушена хвостовая балка вертолета.30 июня вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", выполняя рейс к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились семь пожарных и три члена экипажа. Пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.1 июня вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии", работавший на паводке, выполнил незапланированную посадку в 50 км от аэропорта "Саскылах" по причине технической неисправности. По данным авиакомпании, посадка была выполнена благополучно. Пострадавших нет. Вертолет повреждений не получил.28 мая в Мурманской области, более чем в 300 километрах юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа". На борту воздушного судна были четыре человека, включая трех членов экипажа, машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Пострадавших нет. Вертолет получил повреждения. 1 апреля вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. На борту находились три члена экипажа. Никто не пострадал.20 марта вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Бованенково – Мыс Каменный, благополучно произвел аварийную посадку на площадку, расположенную в 50 километрах от аэропорта Ямбург. На борту судна находилось три члена экипажа, девять пассажиров, никто не пострадал.14 марта вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести.4 февраля вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии.Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра. Позднее выяснилось, что воздушное судно упало в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Отмечалось, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)