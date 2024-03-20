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Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале - РИА Новости, 20.03.2024
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13:03 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале - РИА Новости, 20.03.2024
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале
Отказ основной гидросистемы вынудил посадить вертолет Ми-8 на площадке в 55 километрах от аэропорта Ямбург (ЯНАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:03
2024-03-20T13:03
происшествия
ямал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Отказ основной гидросистемы вынудил посадить вертолет Ми-8 на площадке в 55 километрах от аэропорта Ямбург (ЯНАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что на Ямале в среду около 9.18 мск вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Бованенково – Мыс Каменный, благополучно произвел аварийную посадку на площадку, расположенную в 50 километрах от аэропорта Ямбург. Пострадавших нет, к месту происшествия направили резервное воздушное судно, отмечали в ведомстве. Начата проверка. "Экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969... сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку, расположенную на удалении 55,5 километров от аэропорта Ямбург", – сказали в прокуратуре. Там добавили, что на борту находилось три члена экипажа, девять пассажиров, никто не пострадал.
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происшествия, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Ямал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале

Прокуратура: аварийная посадка Ми-8 на Ямале произошла из-за отказа гидросистемы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Отказ основной гидросистемы вынудил посадить вертолет Ми-8 на площадке в 55 километрах от аэропорта Ямбург (ЯНАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что на Ямале в среду около 9.18 мск вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Бованенково – Мыс Каменный, благополучно произвел аварийную посадку на площадку, расположенную в 50 километрах от аэропорта Ямбург. Пострадавших нет, к месту происшествия направили резервное воздушное судно, отмечали в ведомстве. Начата проверка.
«
"Экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969... сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку, расположенную на удалении 55,5 километров от аэропорта Ямбург", – сказали в прокуратуре.
Там добавили, что на борту находилось три члена экипажа, девять пассажиров, никто не пострадал.
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ПроисшествияЯмалРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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