https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html

Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале

Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале - РИА Новости, 20.03.2024

Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале

Отказ основной гидросистемы вынудил посадить вертолет Ми-8 на площадке в 55 километрах от аэропорта Ямбург (ЯНАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:03

2024-03-20T13:03

2024-03-20T13:03

происшествия

ямал

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Отказ основной гидросистемы вынудил посадить вертолет Ми-8 на площадке в 55 километрах от аэропорта Ямбург (ЯНАО), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что на Ямале в среду около 9.18 мск вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Бованенково – Мыс Каменный, благополучно произвел аварийную посадку на площадку, расположенную в 50 километрах от аэропорта Ямбург. Пострадавших нет, к месту происшествия направили резервное воздушное судно, отмечали в ведомстве. Начата проверка. "Экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969... сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку, расположенную на удалении 55,5 километров от аэропорта Ямбург", – сказали в прокуратуре. Там добавили, что на борту находилось три члена экипажа, девять пассажиров, никто не пострадал.

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происшествия, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш