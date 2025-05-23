https://ria.ru/20250523/vertolet-2018711278.html
Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб
Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб - РИА Новости, 23.05.2025
Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб
В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:50:00+03:00
2025-05-23T15:50:00+03:00
2025-05-23T19:07:00+03:00
происшествия
орловская область
ми-8 амтш
россия
урицкий район
воздушно-космические силы россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей клычков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа."Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность", — говорится в заявлении.Отмечается, что на место происшествия вылетела комиссия ВКС России.Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что на территории Урицкого района МЧС и полиция проводят оперативные действия, угроз для жителей нет. Пилоты ценой собственных жизней увел падающую машину от домов. Он призвал не публиковать фото- и видеоматериалы с места крушения.
https://ria.ru/20250414/ljudi-2011117740.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, ми-8 амтш, россия, урицкий район, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Ми-8 АМТШ, Россия, Урицкий район, Воздушно-космические силы России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Клычков
Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб
Экипаж Ми-8, разбившегося во время планового полета в Орловской области, погиб