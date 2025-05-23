https://ria.ru/20250523/vertolet-2018711278.html

Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб

Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб - РИА Новости, 23.05.2025

Экипаж разбившегося в Орловской области Ми-8 погиб

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:50:00+03:00

2025-05-23T15:50:00+03:00

2025-05-23T19:07:00+03:00

происшествия

орловская область

ми-8 амтш

россия

урицкий район

воздушно-космические силы россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей клычков

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа."Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность", — говорится в заявлении.Отмечается, что на место происшествия вылетела комиссия ВКС России.Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что на территории Урицкого района МЧС и полиция проводят оперативные действия, угроз для жителей нет. Пилоты ценой собственных жизней увел падающую машину от домов. Он призвал не публиковать фото- и видеоматериалы с места крушения.

https://ria.ru/20250414/ljudi-2011117740.html

орловская область

россия

урицкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, ми-8 амтш, россия, урицкий район, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей клычков