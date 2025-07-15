https://ria.ru/20250715/spasateli-2029189893.html

Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8

Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025

Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8

Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:10:00+03:00

2025-07-15T11:10:00+03:00

2025-07-15T11:10:00+03:00

происшествия

россия

охотск

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС России по Магаданской области. "Более 800 квадратных километров осмотрели спасатели МЧС России с воздуха в поисках вертолета. За пять часов полета на вертолете Ми-8 МЧС России спасатели обследовали с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря. Одновременно облет местности совершало воздушное судно Росавиации. На данный момент пропавший вертолет не обнаружен. Координируют поисково-спасательные работы Росавиация", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

россия

охотск

магадан

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происшествия, россия, охотск, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)