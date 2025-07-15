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Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025
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11:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/spasateli-2029189893.html
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8
Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:10:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
происшествия
россия
охотск
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС России по Магаданской области. "Более 800 квадратных километров осмотрели спасатели МЧС России с воздуха в поисках вертолета. За пять часов полета на вертолете Ми-8 МЧС России спасатели обследовали с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря. Одновременно облет местности совершало воздушное судно Росавиации. На данный момент пропавший вертолет не обнаружен. Координируют поисково-спасательные работы Росавиация", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
россия
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происшествия, россия, охотск, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Охотск, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8

Спасатели осмотрели более 800 квадратных км в поисках пропавшего Ми-8

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС России по Магаданской области.
"Более 800 квадратных километров осмотрели спасатели МЧС России с воздуха в поисках вертолета. За пять часов полета на вертолете Ми-8 МЧС России спасатели обследовали с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря. Одновременно облет местности совершало воздушное судно Росавиации. На данный момент пропавший вертолет не обнаружен. Координируют поисково-спасательные работы Росавиация", - говорится в сообщении.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
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ПроисшествияРоссияОхотскМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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