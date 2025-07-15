https://ria.ru/20250715/spasateli-2029189893.html
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8 - РИА Новости, 15.07.2025
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8
Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:10:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
происшествия
россия
охотск
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Спасатели с вертолета осмотрели более 800 квадратных километров в поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, пока обнаружить его не удалось, сообщило ГУМЧС России по Магаданской области. "Более 800 квадратных километров осмотрели спасатели МЧС России с воздуха в поисках вертолета. За пять часов полета на вертолете Ми-8 МЧС России спасатели обследовали с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря. Одновременно облет местности совершало воздушное судно Росавиации. На данный момент пропавший вертолет не обнаружен. Координируют поисково-спасательные работы Росавиация", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана.
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
россия
охотск
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_672:0:2440:1326_1920x0_80_0_0_b6736526edc8307a36f9aa0eecce1836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, охотск, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Охотск, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатели осмотрели 800 квадратных километров в поисках пропавшего Ми-8
Спасатели осмотрели более 800 квадратных км в поисках пропавшего Ми-8