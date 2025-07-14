https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html
Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете
Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете - РИА Новости, 14.07.2025
Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете
Росавиация ведет поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 компании "АПК "Взлёт", по предварительным данным, на борту находилось пять человек. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:20:00+03:00
2025-07-14T12:20:00+03:00
2025-07-14T12:40:00+03:00
происшествия
хабаровский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Росавиация ведет поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 компании "АПК "Взлёт", по предварительным данным, на борту находилось пять человек.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В установленное время экипаж не вышел на связь."В Хабаровском крае Росавиация ведет поиски вертолета Ми-8Т компании "АПК "Взлёт" – сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ", - сообщили в ведомстве."Предварительно: на борту Ми-8Т – пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)", - уточнили там.На поиски пропавшего вертолета вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана – самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" со спасателями магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Из Охотска – вертолет Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа" со спасателями филиала "Хабаровской РПСБ". В готовность приводится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8
Происшествия, Хабаровский край, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8
Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете
Росавиация: на борту пропавшего в Хабаровском крае Ми-8Т было пять человек