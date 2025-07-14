https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html

Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете

Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете - РИА Новости, 14.07.2025

Появились подробности о пропавшем в Хабаровском крае вертолете

Росавиация ведет поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 компании "АПК "Взлёт", по предварительным данным, на борту находилось пять человек. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:20:00+03:00

2025-07-14T12:20:00+03:00

2025-07-14T12:40:00+03:00

происшествия

хабаровский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Росавиация ведет поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 компании "АПК "Взлёт", по предварительным данным, на борту находилось пять человек.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В установленное время экипаж не вышел на связь."В Хабаровском крае Росавиация ведет поиски вертолета Ми-8Т компании "АПК "Взлёт" – сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ", - сообщили в ведомстве."Предварительно: на борту Ми-8Т – пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)", - уточнили там.На поиски пропавшего вертолета вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана – самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" со спасателями магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Из Охотска – вертолет Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа" со спасателями филиала "Хабаровской РПСБ". В готовность приводится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8