https://ria.ru/20240528/mi-8-1949023656.html

В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области

В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2024

В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области

Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей, вертолет получил повреждения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:47

2024-05-28T23:47

2024-05-28T23:47

происшествия

космос - риа наука

мурманская область

мурманск

кольский полуостров

андрей чибис

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей, вертолет получил повреждения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения из-за технической неисправности. Сообщалось, что на борту семь человек - экипаж и четверо пассажиров. Губернатор региона Андрей Чибис уточнял, что на место посадки были отправлены спасатели Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. "Во вторник, 28 мая, около 14.30 мск в Мурманской области, более чем в 300 километрах юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа".... вертолет имеет повреждения - к примеру, стоек шасси и хвостовой балки", - написал Кореняко. Он добавил, что на борту воздушного судна были четыре человека, включая трех членов экипажа, машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. "Предварительно: люди не пострадали. Для вывоза людей в районе вынужденной посадки приземлился вертолет Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия. В 22.31 мск это ВС с четырьмя людьми, летевшими на вертолете, совершившем вынужденную посадку, вылетело с места события в аэропорт Мурманска", - заключил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20240528/spasateli-1948988662.html

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

мурманская область

мурманск

кольский полуостров

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Наталья Макарова

происшествия, космос - риа наука, мурманская область, мурманск, кольский полуостров, андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш