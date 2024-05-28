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В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2024
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23:47 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/mi-8-1949023656.html
В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области
В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2024
В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области
Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей, вертолет получил повреждения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:47
2024-05-28T23:47
происшествия
космос - риа наука
мурманская область
мурманск
кольский полуостров
андрей чибис
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей, вертолет получил повреждения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения из-за технической неисправности. Сообщалось, что на борту семь человек - экипаж и четверо пассажиров. Губернатор региона Андрей Чибис уточнял, что на место посадки были отправлены спасатели Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. "Во вторник, 28 мая, около 14.30 мск в Мурманской области, более чем в 300 километрах юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа".... вертолет имеет повреждения - к примеру, стоек шасси и хвостовой балки", - написал Кореняко. Он добавил, что на борту воздушного судна были четыре человека, включая трех членов экипажа, машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. "Предварительно: люди не пострадали. Для вывоза людей в районе вынужденной посадки приземлился вертолет Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия. В 22.31 мск это ВС с четырьмя людьми, летевшими на вертолете, совершившем вынужденную посадку, вылетело с места события в аэропорт Мурманска", - заключил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20240528/spasateli-1948988662.html
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
мурманская область
мурманск
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происшествия, космос - риа наука, мурманская область, мурманск, кольский полуостров, андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Космос - РИА Наука, Мурманская область, Мурманск, Кольский полуостров, Андрей Чибис, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
В Росавиации назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области

Росавиация: Ми-8 вынужденно сел в Мурманской области из-за отказа двигателей

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Причиной вынужденной посадки Ми-8 в Мурманской области стал отказ двигателей, вертолет получил повреждения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили, что Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения из-за технической неисправности. Сообщалось, что на борту семь человек - экипаж и четверо пассажиров. Губернатор региона Андрей Чибис уточнял, что на место посадки были отправлены спасатели Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.
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"Во вторник, 28 мая, около 14.30 мск в Мурманской области, более чем в 300 километрах юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа".... вертолет имеет повреждения - к примеру, стоек шасси и хвостовой балки", - написал Кореняко.
Он добавил, что на борту воздушного судна были четыре человека, включая трех членов экипажа, машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове.
"Предварительно: люди не пострадали. Для вывоза людей в районе вынужденной посадки приземлился вертолет Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия. В 22.31 мск это ВС с четырьмя людьми, летевшими на вертолете, совершившем вынужденную посадку, вылетело с места события в аэропорт Мурманска", - заключил представитель Росавиации.
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ПроисшествияКосмос - РИА НаукаМурманская областьМурманскКольский полуостровАндрей ЧибисФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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