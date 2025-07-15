https://ria.ru/20250715/poisk-2029189204.html

Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды

Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025

Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды

Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:07:00+03:00

2025-07-15T11:07:00+03:00

2025-07-15T11:33:00+03:00

происшествия

хабаровский край

охотск

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Во вторник на поиски вылетали воздушные суда от Росавиации – из Охотска и от МЧС – из Магадана. МЧС сообщило, что спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха в поисках вертолета. Пропавший вертолет не обнаружен."Там погода неблагоприятная, уже до завтра (приостановили – ред.)", - сказал собеседник агентства.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

хабаровский край

охотск

магадан

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происшествия, хабаровский край, охотск, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)