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Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025
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11:07 15.07.2025 (обновлено: 11:33 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/poisk-2029189204.html
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2025
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:07:00+03:00
2025-07-15T11:33:00+03:00
происшествия
хабаровский край
охотск
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Во вторник на поиски вылетали воздушные суда от Росавиации – из Охотска и от МЧС – из Магадана. МЧС сообщило, что спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха в поисках вертолета. Пропавший вертолет не обнаружен."Там погода неблагоприятная, уже до завтра (приостановили – ред.)", - сказал собеседник агентства.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
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хабаровский край
охотск
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происшествия, хабаровский край, охотск, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Охотск, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ)
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановили из-за непогоды

Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 приостановлены до среды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник на поиски вылетали воздушные суда от Росавиации – из Охотска и от МЧС – из Магадана. МЧС сообщило, что спасатели осмотрели более 800 квадратных километров с воздуха в поисках вертолета. Пропавший вертолет не обнаружен.
"Там погода неблагоприятная, уже до завтра (приостановили – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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ПроисшествияХабаровский крайОхотскМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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