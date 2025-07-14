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Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия
Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия - РИА Новости, 14.07.2025
Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия
Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия, в районе погода нормальная, сообщил РИА Новости представитель Единой... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:39:00+03:00
2025-07-14T12:39:00+03:00
2025-07-14T12:39:00+03:00
происшествия
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия, в районе погода нормальная, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района. "В 17.30 (10.30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия. Погода – пасмурно, без осадков", - сказал собеседник. По его словам, на борту – только члены экипажа. Он добавил, что на поиски вылетели два воздушных судна, пока информации от них не поступало.
https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html
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происшествия, дальний восток, хабаровский край, ми-8 амтш, охотский район
Происшествия, Дальний Восток, Хабаровский край, Ми-8 АМТШ, Охотский район
Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, не подавал сигнала бедствия
Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия